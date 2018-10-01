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На рассмотрении

Идея по улучшению карты Халвы

1. В МБ сделать возможность устанавливать лимиты по карте: снятие наличных, оплата в интернете, оплата покупок

2. Сделать возможность открытие накопительного счета и в МБ и в ИБ, с начислением процентом, равнозначного остатку по карте. Сделать это для безопасного хранения средств на карте, т.к. при отсутствии возможности установить лимиты и при оплате телефоном хранение крупных сумм выглядит небезопасным.

3. Сделать мультивалютный счет карты с переключением валюты.

4. Сделать дополнительные привелегии для зарплатных клиентов, например, повышенную рассрочку, или чуть ниже процент по кредиту.

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