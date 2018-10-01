На рассмотрении
Идея по улучшению карты Халвы
1. В МБ сделать возможность устанавливать лимиты по карте: снятие наличных, оплата в интернете, оплата покупок
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2. Сделать возможность открытие накопительного счета и в МБ и в ИБ, с начислением процентом, равнозначного остатку по карте. Сделать это для безопасного хранения средств на карте, т.к. при отсутствии возможности установить лимиты и при оплате телефоном хранение крупных сумм выглядит небезопасным.
3. Сделать мультивалютный счет карты с переключением валюты.
4. Сделать дополнительные привелегии для зарплатных клиентов, например, повышенную рассрочку, или чуть ниже процент по кредиту.
Комментарии 2
2 Также.
3. Нет необходимости.
4. Для Предпринимателей готовим отдельный ТП Хабар к карте Халва.