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Аватар Elena Ivanova
01.10.2018 21:53 #
На рассмотрении

Идея по улучшению карты Халвы

1. В МБ сделать возможность устанавливать лимиты по карте: снятие наличных, оплата в интернете, оплата покупок
2. Сделать возможность открытие накопительного счета и в МБ и в ИБ, с начислением процентом, равнозначного остатку по карте. Сделать это для безопасного хранения средств на карте, т.к. при отсутствии возможности установить лимиты и при оплате телефоном хранение крупных сумм выглядит небезопасным.
3. Сделать мультивалютный счет карты с переключением валюты.
4. Сделать дополнительные привелегии для зарплатных клиентов, например, повышенную рассрочку, или чуть ниже процент по кредиту.
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Комментарии 2

Роман Мазетов
#
02.10.2018 в 20:51 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
1 В новом МП (срок: после 31/10).
2 Также.
3. Нет необходимости.
4. Для Предпринимателей готовим отдельный ТП Хабар к карте Халва.
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