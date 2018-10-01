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01.10.2018 22:00 #
Отклонено

Изменить порядок уплаты Минимального обязательного платежа по кредиту.

В настоящий момент - Срок уплаты платежа по кредиту: в течении платежного периода списание происходит в сумме МОП при любом поступлении денежных средств на банковский счет Заемщика.
Скажем так, это - "неполноценный грейс" smile:) И это сильно путает клиентов.
Т.к. карта универсальная, сочетает в себе и дебетовую и кредитную карту, в целях повышения конкурентоспособности карты в кредитной её составляющей, предлагаю списывать МОП в последний день платежного периода (в обязательном порядке), либо предусмотреть возможность самостоятельного выбора клиентом, направлять поступающие средства на погашением МОП или нет.

3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
02.10.2018 в 20:54 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
09.10.2018 в 15:45 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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