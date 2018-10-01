Изменить порядок уплаты Минимального обязательного платежа по кредиту.

Отклонено

В настоящий момент - Срок уплаты платежа по кредиту: в течении платежного периода списание происходит в сумме МОП при любом поступлении денежных средств на банковский счет Заемщика.Скажем так, это - "неполноценный грейс"И это сильно путает клиентов.Т.к. карта универсальная, сочетает в себе и дебетовую и кредитную карту, в целях повышения конкурентоспособности карты в кредитной её составляющей, предлагаю списывать МОП в последний день платежного периода (в обязательном порядке), либо предусмотреть возможность самостоятельного выбора клиентом, направлять поступающие средства на погашением МОП или нет.