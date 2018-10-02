Требуется доработка

Принято

Serge:Сделать приложение более самостоятельным, более "банковским". С видимым действующим процентом на остаток на главной странице, лёгкой аналитикой трат - сколько потрачено всего в действующем отчётном периоде , а при клике более развернуто по категориям (не особо нужно), вместо огромных баннеров. Их сделать плиткой, по 4-5шт в ряд, желательно со смыслом (а не как сейчас) 1ый ряд например новые партнёры, 2ой проходящие акции у партнёров и т.д. Установка дневных лемитов по карте, ну это просто маст хэв!!! Перевод средств другим обладателям карт Халва без комиссии по номеру карт и телефона с ограниченным лимитом. Все эти вещи сделали бы карту намного универсальной и интереснее действующих конкурентов:) Темная тема для amoled тоже кстати. Про кэшбэк отдельный разговор....