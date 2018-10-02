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Аватар Velh
02.10.2018 01:31 #
Принято

Требуется доработка

Serge:
Сделать приложение более самостоятельным, более "банковским". С видимым действующим процентом на остаток на главной странице, лёгкой аналитикой трат - сколько потрачено всего в действующем отчётном периоде , а при клике более развернуто по категориям (не особо нужно), вместо огромных баннеров. Их сделать плиткой, по 4-5шт в ряд, желательно со смыслом (а не как сейчас smile:) ) 1ый ряд например новые партнёры, 2ой проходящие акции у партнёров и т.д. Установка дневных лемитов по карте, ну это просто маст хэв!!! Перевод средств другим обладателям карт Халва без комиссии по номеру карт и телефона с ограниченным лимитом. Все эти вещи сделали бы карту намного универсальной и интереснее действующих конкурентов:) Темная тема для amoled тоже кстати. Про кэшбэк отдельный разговор....
4

Комментарии 4

Роман Мазетов
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02.10.2018 в 21:06 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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Поздравляем Ваша идея стала одной из лучших на этой неделе!
Роман Мазетов
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10.10.2018 в 15:06 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Velh
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Роман (Роман Мазетов) пишет:
Поздравляем Ваша идея стала одной из лучших на этой неделе!

Благодарю.
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