На рассмотрении

Есть идея

Хотелось бы увидеть:

1)перевод по реквизитам с приложения без комиссии или символической комиссией ~10р

2)персональную ссылку для сбора денег/получения перевода с карты других банков) так же без комиссии

3)перевод на карты других банков



Надо доработать:

1) программу приведи друга (сделать более прозрачной)

2)отображение ожидаемого кэшбэка сразу после списания+ какие условия осталось выполнить до конца отчётного периола чтобы этот кэшбэк был начислен а так же ожидаемый процент на остаток

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