На рассмотрении
Есть идея
Хотелось бы увидеть:
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1)перевод по реквизитам с приложения без комиссии или символической комиссией ~10р
2)персональную ссылку для сбора денег/получения перевода с карты других банков) так же без комиссии
3)перевод на карты других банков
Надо доработать:
1) программу приведи друга (сделать более прозрачной)
2)отображение ожидаемого кэшбэка сразу после списания+ какие условия осталось выполнить до конца отчётного периола чтобы этот кэшбэк был начислен а так же ожидаемый процент на остаток
Комментарии 2
3) ко всем партнерам добавить что они не только партнёры по рассрочке а так же партнёры и по кэшбэку
4) возможность запроса чека по операции после клика по ней в истории а так же возможность удобно обжаловать неправильно начисление баллов