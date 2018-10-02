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Аватар NIkita Mur (niksan29)
02.10.2018 09:04 #
На рассмотрении

Есть идея

Хотелось бы увидеть:
1)перевод по реквизитам с приложения без комиссии или символической комиссией ~10р
2)персональную ссылку для сбора денег/получения перевода с карты других банков) так же без комиссии
3)перевод на карты других банков

Надо доработать:
1) программу приведи друга (сделать более прозрачной)
2)отображение ожидаемого кэшбэка сразу после списания+ какие условия осталось выполнить до конца отчётного периола чтобы этот кэшбэк был начислен а так же ожидаемый процент на остаток
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Комментарии 2

niksan29
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+ в надо доработать:
3) ко всем партнерам добавить что они не только партнёры по рассрочке а так же партнёры и по кэшбэку
4) возможность запроса чека по операции после клика по ней в истории а так же возможность удобно обжаловать неправильно начисление баллов
Роман Мазетов
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02.10.2018 в 21:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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