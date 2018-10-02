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Аватар Алексей (leo48)
02.10.2018 09:07 #
Принято

Для понимания методики начисления баллов

У меня предложение для повышения прозрачности и понимания методики начисления баллов. В мобильном и интернет-приложении Халвы на вкладке "Баллы" вижу: Доступно ААА баллов, БББ баллов будет начислено такого-то числа. Абсолютно непонятно, баллы по каким операциям будут входить в сумму ААА, по каким - в сумму БББ, а какие - пойдут в следующий отчетный период. Предлагаю операции, по которым баллы начислены (которые в сумме ААА и ими уже можно компенсировать покупки) подсвечивать в "Истории" серым фоном. Операции, которые войдут в текущий отчетный период (баллы по ним в сумме БББ) подсвечивать желтым фоном. Белым фоном оставить необработанные операции (по которым нет баллов).
2

Комментарии 2

Роман Мазетов
#
02.10.2018 в 21:11 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
10.10.2018 в 14:46 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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