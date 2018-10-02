Ждет рассмотрения

Есть идея

Хотелось бы:

1)бесплатное обслуживание карты польза(космос) без условий или с минимальными типа пополнить на 3000-5000р в месяц(без обязательных трат и отлежки)...

2)персональную ссылку для сбора денег/получения перевода с карты других банков)

3)отображение ожидаемого кэшбэка сразу при покупке через пользу



И конечно, ждём не дождемся современный, удобный, мобильный банк



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