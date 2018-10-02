Ждет рассмотрения
Есть идея
Хотелось бы:
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1)бесплатное обслуживание карты польза(космос) без условий или с минимальными типа пополнить на 3000-5000р в месяц(без обязательных трат и отлежки)...
2)персональную ссылку для сбора денег/получения перевода с карты других банков)
3)отображение ожидаемого кэшбэка сразу при покупке через пользу
И конечно, ждём не дождемся современный, удобный, мобильный банк
Комментарии 1
Не выполняя условия бесплатного обслуживания, ежемесячная плата и так низкая. Практика такая у многих банков для привлечения активных клиентов.