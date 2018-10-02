Принято

Доработка МП

В МП Халва на вкладке "Поддержка" при обращении сотрудники банка отвечают не сразу. Порой спустя несколько часов. Однако, по ответу зачастую не приходят уведомления, а если приходят, то, во-первых, не сразу, а, во-вторых, если зайти в приложение по нажатию на пуш-уведомление, то нового сообщения в чате все равно не будет, необходимо перезаходить.

Предлагаю сделать так, чтобы уведомления приходили моментально по ответу сотрудника поддержки и чтобы по нажатию на уведомление пользователь сразу попадал в чат с сотрудником, который еще онлайн, а не уже отключился и необходимо опять длительное время ожидать ответа уже другого специалиста.



Также можно добавить в приложение то, что есть в десктопной версии личного кабинета Халва, сколько потрачено денежных средств у партнеров, а сколько не у партнеров.



Плюс убрали очень удобную функцию: раньше при захождении в подробную информации по какой-либо операции по карте справа сверху была кнопка поделиться информацией, так было очень удобно направлять информацию по проблемной покупке сотрудникам поддержки, сейчас приходится делать скриншоты

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