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Аватар Ярослав Касьянов (yambor)
02.10.2018 11:04 #
Принято

Доработка МП

В МП Халва на вкладке "Поддержка" при обращении сотрудники банка отвечают не сразу. Порой спустя несколько часов. Однако, по ответу зачастую не приходят уведомления, а если приходят, то, во-первых, не сразу, а, во-вторых, если зайти в приложение по нажатию на пуш-уведомление, то нового сообщения в чате все равно не будет, необходимо перезаходить.
Предлагаю сделать так, чтобы уведомления приходили моментально по ответу сотрудника поддержки и чтобы по нажатию на уведомление пользователь сразу попадал в чат с сотрудником, который еще онлайн, а не уже отключился и необходимо опять длительное время ожидать ответа уже другого специалиста.

Также можно добавить в приложение то, что есть в десктопной версии личного кабинета Халва, сколько потрачено денежных средств у партнеров, а сколько не у партнеров.

Плюс убрали очень удобную функцию: раньше при захождении в подробную информации по какой-либо операции по карте справа сверху была кнопка поделиться информацией, так было очень удобно направлять информацию по проблемной покупке сотрудникам поддержки, сейчас приходится делать скриншоты
6

Комментарии 6

exterminator
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Функция - отправить информацию об операции в поддержку и сейчас есть, только что проверил, значок на месте и функционирует.
Роман Мазетов
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02.10.2018 в 21:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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exterminator (exterminator) пишет:
Функция - отправить информацию об операции в поддержку и сейчас есть, только что проверил, значок на месте и функционирует.


да, верно
yambor
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А у меня эта функция исчезла с очередным обновлением.
Вот здесь скриншот https://yadi.sk/i/pT3miBa45H_T1A Где здесь кнопка отправить информацию об операции в поддержку?

Также хотелось бы добавить к предложению, чтобы в переписке в разделе "Поддержка" была видна сообщения, а не только время.
Вот создали обращение, срок решения 10 рабочих дней, я захожу спустя несколько дней, чтобы посмотреть когда было создано обращение, а вижу только время ответа специалиста, даты нет.
Роман Мазетов
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12.10.2018 в 12:50 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Роман Мазетов
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Будет реализовано после перехода на новую чат-систему, переход запланирован на конец октября.
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