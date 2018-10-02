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Аватар Никита (Archerpop)
02.10.2018 11:30 #
Принято

Доработка МП

Предлагаю ввести накопительный счет или сейф счет, для увеличения безопасности пользования картой.
Начислять на них такой же процент на остаток как и по основной карте. На странице со счетом показывать историю начислений\списаний, текущий % на остаток (6,5 или 7,5%), а также сколько процентов было начислено за все время.

Также хотелось получить возможность управлять лимитами по карте (на покупки и на снятие наличных) и на странице с бонусами видеть сколько было конвертировано бонусов за всё время (чтобы хвастаться в соцсетях).
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
02.10.2018 в 21:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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10.10.2018 в 15:13 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Роман Мазетов
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Поздравляю, Ваша идея вошла в число победителей на этой неделе.
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