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Принято

Доработка МП

Предлагаю ввести накопительный счет или сейф счет, для увеличения безопасности пользования картой.

Начислять на них такой же процент на остаток как и по основной карте. На странице со счетом показывать историю начислений\списаний, текущий % на остаток (6,5 или 7,5%), а также сколько процентов было начислено за все время.



Также хотелось получить возможность управлять лимитами по карте (на покупки и на снятие наличных) и на странице с бонусами видеть сколько было конвертировано бонусов за всё время (чтобы хвастаться в соцсетях).

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