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Отклонено

Отображение кэшбэка на главной странице мобильного приложения

Предлагаю на главной странице в мобильном приложении где есть отображение собственных средств, заемных и кэшбэка, после выполнения условий сразу показывать размер кэшбэка, который будет начислен в текущем отчетном периоде, а снизу дату начисления. Либо сделать строку как реализовано по рассрочке - чтобы сначала отображалась информация условий, необходимых для получения кэшбэка и количество входов в приложение, а по выполнению условий - размер кэшбэка и количество дней до начисления.

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