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Аватар Yury B.
02.10.2018 13:39 #
Отклонено

Отображение кэшбэка на главной странице мобильного приложения

Предлагаю на главной странице в мобильном приложении где есть отображение собственных средств, заемных и кэшбэка, после выполнения условий сразу показывать размер кэшбэка, который будет начислен в текущем отчетном периоде, а снизу дату начисления. Либо сделать строку как реализовано по рассрочке - чтобы сначала отображалась информация условий, необходимых для получения кэшбэка и количество входов в приложение, а по выполнению условий - размер кэшбэка и количество дней до начисления. Рисунок
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Комментарии 3

Роман Мазетов
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02.10.2018 в 21:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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05.10.2018 в 16:54 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Роман Мазетов
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Роман (Роман Мазетов) пишет:
05.10.2018 в 16:54 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»

МП перегружено будет.
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