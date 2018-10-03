Повышение привлекательности и пользы Халвы...

Принято

По ФЗ сейчас кассы выдают на чеке QR-код с возможностью отследить покупки. Логично эту возможность использовать в Халве. Т.е. работать не только с конечными точками, которые реализуют товар и выдавать их список, а напрямую с производителем.Например условный Самсунг - за покупку его техники в любой точке своими средствами - либо начислять КБ, либо давать возможность для перевода в рассрочку после сканирования чека. А выгоду покроет не торговая точка, как в случае с классической Халвой, а сам производитель.Вариантов много - бытовая электроника и техника, определённый вид топлива на АЗС, одежда-обувь и т.д.Можно это использовать совместно - когда совпадает и точка и производитель - тем же переключателем выбирать - или доп.рассрочка(т.е. суммирование 2-х рассрочек), либо например КБ + рассрочка, либо 2 КБНа мой взгляд это ЗНАЧИТЕЛЬНО расширит применение Халвы и повысит привлекательность среди аналогичных продуктов... Естественно нужно быть в числе первых, кто решит внедрять с производителями подобное...Как вариант - можно запустить отдельный продукт Халва Плюс например, который будет направлен на работу с производителем).