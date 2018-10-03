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Аватар Сергей (ommik)
03.10.2018 03:53 #
Принято

Повышение привлекательности и пользы Халвы...

По ФЗ сейчас кассы выдают на чеке QR-код с возможностью отследить покупки. Логично эту возможность использовать в Халве. Т.е. работать не только с конечными точками, которые реализуют товар и выдавать их список, а напрямую с производителем.
Например условный Самсунг - за покупку его техники в любой точке своими средствами - либо начислять КБ, либо давать возможность для перевода в рассрочку после сканирования чека. А выгоду покроет не торговая точка, как в случае с классической Халвой, а сам производитель.
Вариантов много - бытовая электроника и техника, определённый вид топлива на АЗС, одежда-обувь и т.д.

Можно это использовать совместно - когда совпадает и точка и производитель - тем же переключателем выбирать - или доп.рассрочка(т.е. суммирование 2-х рассрочек), либо например КБ + рассрочка, либо 2 КБ smile:).

На мой взгляд это ЗНАЧИТЕЛЬНО расширит применение Халвы и повысит привлекательность среди аналогичных продуктов... Естественно нужно быть в числе первых, кто решит внедрять с производителями подобное...

Как вариант - можно запустить отдельный продукт Халва Плюс например, который будет направлен на работу с производителем).









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Комментарии 6

Роман Мазетов
#
03.10.2018 в 20:04 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
exterminator
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В числе первых быть никак не получится, полно уже таких сервисов: едадил, inShopper, чек от 2 гис.
ommik
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exterminator (exterminator) пишет:
В числе первых быть никак не получится, полно уже таких сервисов: едадил, inShopper, чек от 2 гис.


Я не знаю ни одной карты, которая давала бы рассрочку за покупки товаров конкретных производителей в любых объектах торговли - а вы знаете? smile:)

Что до перечисленных вами - это какая то малоинтересная мелочь из товаров на каждый день... Рассрочек там нет. Равно как и товаров длительного пользования - телевизоры, холодильники и т.д. Если я не прав - то приведите пример программы - скажем за покупку микроволновки Самсунг можно получить КБ или рассрочку? smile:)
ommik
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Добавлю, что суть идеи можно развивать бесконечно... Вот пример - скажем человек купил квартиру и(или) ему нужно наполнить её техникой. Он может покупать руководствуясь скидками торговых сетей... А может получить КБ от Халвы (или рассрочку), за то что купил не менее 3-х предметов техники одного производителя. И производителю интересно - он получает заинтересованность клиентов по широкому спектру товаров, а не то что 1 предмет будет одного производителя, 2-й - другого и т.д. А клиенту интересен или рассрочка или КБ, который значительных величин может достигать... К тому же у многих производителей достаточно жёсткая ценовая политика и конкуренция. Скажем PS и XBOX - производителям интересно продвинуть свою платформу, что бы затем зарабатывать на играх... Но напрямую снижать цены им нецелесообразно... А вот через QR и рассрочку (или КБ) - можно создать УТП (уникальное торговое предложение), которого нет у конкурента и получить тем самым преимущество с продажей большего кол-ва консолей... И можно развивать - скажем если типичный клиент покупает 1 игру в месяц, то вполне можно стимулировать через QR покупать больше - например при покупке сразу 3-х игр - давать рассрочку на 3 месяца, получая возможность продать по более дорогой цене новинки, чем когда на них спрос уже будет падать и ценник тоже.

Т.е. моё предложение много шире, чем купи бутылку кефира и получи 5 рублей на счёт телефона smile:). Общее разве что у них - использование QR кодов. И пока этого ни один банк насколько я знаю не внедрил... Но в будущем - однозначно нас ожидает бум на этом рынке... И вот здесь можно быть в числе первых...
Роман Мазетов
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11.10.2018 в 19:17 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Роман Мазетов
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Банк в настоящий момент прорабатывает возможность запуска таких акций.
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