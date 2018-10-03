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Аватар Василий (Roll68)
03.10.2018 13:51 #
Принято

Раздел личного участия в акциях

У Халвы множество акций, за появлениями, исчезновении и условиями которых не только клиенту, но и сотрудникам банка очень тяжело, фактически невозможно. В связи с этим возникают кривотолки по разъяснениям условий, их выполнением и прочие неурядицы.
Предлагаю в ЛК создать раздел по участию клиента в акциях, где отражать кратко сроки, условия и ход выполнения.
Это очень бы облегчило жизнь как клиентам, так и сотрудникам банка.
С Уважением.
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
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03.10.2018 в 20:07 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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10.10.2018 в 15:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Роман Мазетов
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