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Василий
(Roll68)
Принято
Раздел личного участия в акциях
У Халвы множество акций, за появлениями, исчезновении и условиями которых не только клиенту, но и сотрудникам банка очень тяжело, фактически невозможно. В связи с этим возникают кривотолки по разъяснениям условий, их выполнением и прочие неурядицы.
3
Предлагаю в ЛК создать раздел по участию клиента в акциях, где отражать кратко сроки, условия и ход выполнения.
Это очень бы облегчило жизнь как клиентам, так и сотрудникам банка.
С Уважением.
Комментарии 3