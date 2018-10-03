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На рассмотрении

Оптимизация количества мобильных приложений Совкомбанка в российском App Store

На данный момент в российском App Store есть несколько мобильных приложений для использования интернет-банка Совкомбанк:

1. Мобильная Сберкнижка

2. Совкомбанк ЧатБанк

3. Мобильный кредит

4. ЧатБанк Лайт

5. Sovcom Factor 3

6. Совкомбанк «Лига достижений» (2 штуки)

7. Халва

Наличие такого большого количества мобильных приложений заставляет пользователей задаться вопросом, какое из них выбрать, нет ли среди всего этого изобилия вредоносных программ, написанных для кражи персональных данных?

Просьба оптимизировать наличие софта App Store, рекомендуемого для установи клиентам Совкомбанка.

Также хотел заметить, что у наиболее новой мобильной программы «ЧатБанк Лайт» в названии отсутствует название Совкомбанка (банка, занимающего 14-ю строчку в рейтинге по капитализации)! Да и само название «ЧатБанк» не вполне соответствует целям использования интернет-банка, каковыми является совершение финансовых операций, а не общение в чате.

Предлагаю следующие варианты названия мобильного приложения: «Совкомбанк-директ», либо просто «Совкомбанк».



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