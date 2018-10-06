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Аватар Василий Иванов (Stolb27)
06.10.2018 07:27 #
Принято

Добавить выписку в формате xls/csv

На текущий момент в мобильном приложении возле операций доступны только даты совершения операции. Дату проведения по счету можно найти только в выписке PDF в Чат-банке, которая плохо подходит для аналитики.
Будет замечательно, если в выписке будет информация о:

  • дате совершения операции
  • дата проведения по счету
  • название ТСП
  • МСС код
  • источник средств (собственные, рассрочка)
  • начисленные баллы
  • для рассрочки - срок

Необходима возможность выбора периода для формирования выписки.
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
08.10.2018 в 17:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Роман Мазетов
#
Все будет реализовано + отправка на почту файла. Дата проводки - не актуально, т.к. будет переход на авторизац. учет.
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