Добавить выписку в формате xls/csv

Принято



дате совершения операции



дата проведения по счету



название ТСП



МСС код



источник средств (собственные, рассрочка)



начисленные баллы



для рассрочки - срок



На текущий момент в мобильном приложении возле операций доступны только даты совершения операции. Дату проведения по счету можно найти только в выписке PDF в Чат-банке, которая плохо подходит для аналитики.Будет замечательно, если в выписке будет информация о:Необходима возможность выбора периода для формирования выписки.