Добавить выписку в формате xls/csv

На текущий момент в мобильном приложении возле операций доступны только даты совершения операции. Дату проведения по счету можно найти только в выписке PDF в Чат-банке, которая плохо подходит для аналитики.
Будет замечательно, если в выписке будет информация о:
- дате совершения операции
- дата проведения по счету
- название ТСП
- МСС код
- источник средств (собственные, рассрочка)
- начисленные баллы
- для рассрочки - срок
Необходима возможность выбора периода для формирования выписки.
Комментарии 3