Отклонено
Подбор страховой программы
Сделать сервис "Подбор страховой программы", в котором потенциальный клиент страховой компании мог бы оставить заявку с интересующими его условиями страхового продукта и с указанием своих контактных данных, а представители страховых компаний могли просмотреть заявку потенциального клиента и отправить по его контактным данным свои предложения. Это позволит клиентам страховых компаний выбирать самые выгодные предложения на рынке страховых услуг, а также повысит конкуренцию среди страховых компаний.
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Комментарии 1
При создании раздела опробовали подобный сервис, но выявились следующие трудности:
1. СК не готовы выделять ресурсы, чтобы конкурировать по заявкам физических лиц, т.к. для этого им нужно создавать процесс, которого у СК нет.
2. При подключении к сервису агентов у пользователей существенно снижается уровень доверия, а для нас такое подключение чревато репутационными проблемами.