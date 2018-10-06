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Отклонено

Подбор страховой программы

Сделать сервис "Подбор страховой программы", в котором потенциальный клиент страховой компании мог бы оставить заявку с интересующими его условиями страхового продукта и с указанием своих контактных данных, а представители страховых компаний могли просмотреть заявку потенциального клиента и отправить по его контактным данным свои предложения. Это позволит клиентам страховых компаний выбирать самые выгодные предложения на рынке страховых услуг, а также повысит конкуренцию среди страховых компаний.

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