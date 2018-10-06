Добрый день!
При создании раздела опробовали подобный сервис, но выявились следующие трудности:
1. СК не готовы выделять ресурсы, чтобы конкурировать по заявкам физических лиц, т.к. для этого им нужно создавать процесс, которого у СК нет.
2. При подключении к сервису агентов у пользователей существенно снижается уровень доверия, а для нас такое подключение чревато репутационными проблемами.