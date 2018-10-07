На рассмотрении

Предложения по управлению дебетовым счетом карты "Халва"

Так как Совкомбанк предлагает вполне приятные условия по % на остаток, поэтому многие хранят большие суммы. Но неудобно, когда в балансе постоянно отражается большой остаток, кроме того это небезопасно. Поэтому предлагаю два варианта решения проблемы:

1. Дать возможность устанавливать запрет на расчет картой (именно пластиком) без ввода ПИН на любую сумму. Это позволит носить с собой пластиковую карту без опасений, что ее могут украсть и расплатиться бесконтактно на N-ую сумму. К оплате телефоном это не относится, так как там всегда проводится идентификация по отпечатку.

2. Реализовать возможность заморозки части средств на карте, с таким же начислением % на остаток. Соответственно в случае, если кто-то незаконно завладеет картой, то не сможет потратить сумму больше, чем свободный незамороженный остаток, если не будет иметь доступа к мобильному приложению.



P.S. Было бы неплохо видеть виджет приложения "Халва" для андроид с доступным балансом по счету.

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