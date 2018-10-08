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08.10.2018 18:58 #
Принято

Создать раздел FAQ в ЛК и МП

В связи с часто возникающими вопросами и повторяющимися на форуме ответами, необходимо в ЛК (а также вне ЛК, на сайте Халва) и в МП создать FAQ, что позволит оценить возможности карты новым клиентам и снизить нагрузку на 1-ю линию поддержки Совкомбанка.
Представителю банка на форуме banki.ru необходимо в подписи профили разместить ссылку на данный FAQ.
Кроме этого, необходимо, назначить ответственного, за осуществление надзора за актуальностью FAQ при изменении тарифа, условий лояльности и прочий нормативных документов, относящихся к карте.
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Комментарии 2

Роман Мазетов
#
08.10.2018 в 19:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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