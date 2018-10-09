Отклонено

Доработка МП 2

Добавлю от себя еще несколько идей:

1) В МП отображать более показательно остаток собственных средств. Цифра суммарного остатка собственных средств и кредитного лимита немного раздражает. Мне кажется, что когда установлен переключатель на "Использовать собственные средства" было бы удобнее видеть крупно сколько собственных средств, а не сколько их вместе с заёмными

2) В случае если есть действующая рассрочка и собственные средства на карте не списывать на 15 дней раньше положенного срока оплаты собственные средства. Хотелось бы самостоятельно решать когда оплатить рассрочку в положенные сроки, а не вот так вот безакцептно со стороны банка лишать собственных средств.

3) Предлагаю внедрить в МП графическое отображение выполнения условий по начислению кэшбэка, на данные момент это необходимость совершения как минимум пяти покупок на сумму от 10 000 рублей. И пока учет идет не по авторизации отображать это по обработанным покупкам. Как пойдет учет по авторизации, так и здесь отображать по авторизации. Например, это можно было бы сделать в виде круговой диаграммы, где полный круг - это 10 000 рублей и цифры рядом с количество совершенных покупок.

4) Также в МП можно добавить информацию об остатке лимита на снятие наличных, раз таковой установлен (в размере 100 000 рублей в расчетный период)

5) Ну, и еще один, сомнительный пункт, но лично мне было бы так удобнее: расчетным периодом сделать календарный месяц, а не вести отсчет от даты выдачи карты

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