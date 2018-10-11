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Принято

Переключатель на главной странице МП

При входе в МП клиент видит крупным шрифтом общие средства, чуть мельче шрифтом свои и заемные. При этом переключатель находится где то "там", он спрятан и до него еще надо добраться.

Знать клиенту общее количество средств (заемных и своих) не так важно, а место под них выделено большое и знаковое. А вот постоянно видеть какие средства используются для клиента супер важно.

Предлагаю убрать эту громадную строку "общие средства". Освобожденное место использовать для расположения "собственных" и "заемных" средств, а между ними (над/под...) расположить чувствительную яркую сигнальную кнопку/полосу/квадрат... выбора используемых средств (переключатель). Используемые средства подсвечивать ярко, не используемые-блекло.

Это будет очень наглядно, уйдут споры о "я не видел(а), что рычажок в таком положении, банк сам переключил средства и т.п." Кроме того, более рационально используется место в МП и не надо будет "рыться" в поисках переключателя (место из-под него также освободится.

С Уважением,

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