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Аватар Velh
17.10.2018 02:06 #
Отклонено

Цвет и возможности

Serge:
Менять цвет интерфейса приложения в зависимости от переключения рассрочка/свои. Т.е. сейчас он розово-красный, подсознательно провоцирует на простое отношение к деньгам/покупкам/тратам (это и понятно:)), пусть он таким и остаётся. А при переключении на "свои", сделать более грубый/серьёзный синий или тёмно-синий цвет, например. Надо в будущем создать универсальное простое приложение: рассрочка/хороший кэшбэк у партнёров - некрупные накопления на карте/крупные на сейв счёте - переводы между любыми "халвами".
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
17.10.2018 в 19:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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22.10.2018 в 19:12 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Роман Мазетов
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Идея была ранее по существу. Уже на реализации.
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