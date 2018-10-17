Подписаться на идею Velh

Отклонено

Цвет и возможности

Serge:

Менять цвет интерфейса приложения в зависимости от переключения рассрочка/свои. Т.е. сейчас он розово-красный, подсознательно провоцирует на простое отношение к деньгам/покупкам/тратам (это и понятно:)), пусть он таким и остаётся. А при переключении на "свои", сделать более грубый/серьёзный синий или тёмно-синий цвет, например. Надо в будущем создать универсальное простое приложение: рассрочка/хороший кэшбэк у партнёров - некрупные накопления на карте/крупные на сейв счёте - переводы между любыми "халвами".

3