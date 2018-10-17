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Аватар exterminator (exterminator)
17.10.2018 09:35 #
Принято

Идеи для карты "Халва"

У меня несколько предложений:

1. Чтобы стимулировать дополнительные обороты по карте, предлагаю с нового года, когда акция с повышенным кешбеком закончится, ввести градацию начисления кешбека в зависимости от трат, например стандартный кешбек при оплате мобильным устройством у партнера - 6% это при тратах более 10 тысяч по карте, потратил 30 тысяч кешбек становится - 7% и так далее, саму шкалу можно продумать, а чтобы не было проблем с начислением и путаницы, брать суммарный оборот покупок за прошлый месяц.

2. Очень не хватает возможности выпустить дополнительные карты, хотелось бы к одному счету иметь не одну карту, это очень неудобно, тем более Халва сейчас активно продвигается как дебетовая карта.

3. Переводы по номеру карты из приложения, их тоже не хватает. Да, полно сторонних сервисов, но хочется чтобы все было в одном месте, с возможностью добавления шаблонов для переводов, как это реализовано во вкладке ВНЕСТИ для пополнения счета карты.
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
17.10.2018 в 19:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
1. Этот вопрос ещ ена рассмотрении. Мы будем усовершенствовать программу лояльности. Статистика по КБ будет.
2. Карты дополнительные и сейчас можно выпустить к одному счету (но это платно).
3. Будет реализовано в Новом МП.
Сов_Ком_Банк
#
24.01.2019 в 17:57 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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