Повышение прозрачности дебетового счета "Халва"

Отклонено

При вложении средств на банковские депозиты легко отслеживать начисление %, чего не скажешь о процентах на остаток. На данный момент не хватает возможности посмотреть такого рода отчет даже в "чат-банке". Хотелось бы видеть ежемесячный отчет (формируемый автоматически на конец РП), в котором отражался бы ЕЖЕДНЕВНЫЙ остаток средств, на который и был начислен процент. Или такой же отчет в виде произвольной выписки на любые даты, где к каждой из сумм ежедневного остатка были показаны две возможные суммы начисления % на конец месяца - под 6,5 и 7,5% годовых (если эти даты относятся к текущему РП). То есть, например, если на 20 октября у меня было 100 тыс. рублей, то справа показывать две суммы 17,80 руб и 20,55 руб. (которые я бы мог получить при выполнении условий).Аналогичный ежемесячный отчет было бы неплохо видеть и по начислению кэшбек, так как существуют трудности разобраться в какой отчетный период вошла та или иная операция из-за нескольких дней обработки платежа. Сами баллы кэшбек в приложении "Халва" лучше отражать сразу с начала отчетного периода с припиской (до активации бонусных баллов осталось потратить ____ рублей, где _____ - сумма, которую осталось потратить до 10 000 рублей).Спасибо!