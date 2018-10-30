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На рассмотрении

Подключать платные услуги только по подтверждению клиента

Мне сегодня пришла смс о том, что будет подключена платная опция "Защита платежа" если я не отправлю в ответном смс "0". Предлагаю подключать платные опции ТОЛЬКО ПО ЯВНО ВЫРАЖЕННОМУ СОГЛАСИЮ. Т.е. ответное смс отправлять для ПОДКЛЮЧЕНИЯ опции, а не для отказа от неё.

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