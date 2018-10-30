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Аватар Artificer
30.10.2018 17:10 #
На рассмотрении

Подключать платные услуги только по подтверждению клиента

Мне сегодня пришла смс о том, что будет подключена платная опция "Защита платежа" если я не отправлю в ответном смс "0". Предлагаю подключать платные опции ТОЛЬКО ПО ЯВНО ВЫРАЖЕННОМУ СОГЛАСИЮ. Т.е. ответное смс отправлять для ПОДКЛЮЧЕНИЯ опции, а не для отказа от неё.
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Комментарии 3

Роман Мазетов
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31.10.2018 в 11:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
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Спасибо за идею. Подумаем над ней. В целом данное сообщение и представляет собой запрос на Ваше согласие.
Предлагается два варианта на выбор: Вы можете попробовать эту уникальную опцию, при этом абсолютно бесплатно - до ближайшей даты погашения!
А после мы даем еще 3 месяца льготного периода – всего 99 р./мес., за то, что все Ваши покупки растянутся на 12 месяцев, а сумма платежа никогда не превысит заранее установленной!
А, если Вам не нужна эта опция просто отправьте 0 в ответ (СМС бесплатное!).
Artificer
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Роман, по отзывам клиентов, за данную смс взимают плату. К тому же большое количество клиентов может это сообщение просто не прочитать, т.к. сочтёт его чисто рекламным. Для банка это может обернуться в дальнейшем большим количеством претензий и, возможно, штрафами.
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