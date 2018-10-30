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Отклонено

Обновление информации в мобильном приложении

Зачастую информация в МП показывается не актуальная, приходится останавливать приложение и запускать его заново для актуализации. Кроме того, даже если перезапустить приложение, то при первом входе в просмотр истории операций эта история не обновляется, необходимо вернуться на основной экран и снова войти в историю, только тогда она показывается актуальная.

Предлагаю:

1. Обновлять историю сразу при запуске приложения.

2. Сделать возможность ручного обновления всей информации без перезапуска приложения.

3. Автоматически обновлять остаток по карте при пополнении карты через приложение.

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