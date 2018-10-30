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Аватар Artificer
30.10.2018 17:32 #
Отклонено

Обновление информации в мобильном приложении

Зачастую информация в МП показывается не актуальная, приходится останавливать приложение и запускать его заново для актуализации. Кроме того, даже если перезапустить приложение, то при первом входе в просмотр истории операций эта история не обновляется, необходимо вернуться на основной экран и снова войти в историю, только тогда она показывается актуальная.
Предлагаю:
1. Обновлять историю сразу при запуске приложения.
2. Сделать возможность ручного обновления всей информации без перезапуска приложения.
3. Автоматически обновлять остаток по карте при пополнении карты через приложение.
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Комментарии 3

exterminator
#
Возможность вручную обновить информацию уже реализовна, достаточно потянуть вниз главное окно и прогружается обновленная информация и при запуске приложения она тоже обновляется. По крайней мере в приложении для ios.
Artificer
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У меня андроид, ничего не обновляется.
Роман Мазетов
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08.11.2018 в 19:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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