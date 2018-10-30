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На рассмотрении

Копирование текста из word

Не знаю, тянет ли это на полноценную идею. Но столкнулся с таким фактом - подготовил текст отзыва в ms word, скопировал в окно отзыва. При публикации получился вид такой, что писал полуграмотный школьник - потерялись пробелы между словами, исчезли абзацы, строки разорваны где попало. Можно как-то повысить совместимость?

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