На рассмотрении
Идеи
Просмотрела идеи за последний месяц, вроде таких не было:
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1. на главную страницу вместо акций вынести историю операций.
2. сделать пуш-уведомления о новых акциях с возможностью отключения
3. также сделать уведомления, не сильно надоедающие (возможно каким то значком в приложении) о появлении новых магазинов в партнерах
4. на главной странице вместо ноля баллов, которые почти у всех весь месяц отображается, указывать предварительную сумму баллов, которая будет начислена.
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