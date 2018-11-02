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На рассмотрении

Идеи

Просмотрела идеи за последний месяц, вроде таких не было:

1. на главную страницу вместо акций вынести историю операций.

2. сделать пуш-уведомления о новых акциях с возможностью отключения

3. также сделать уведомления, не сильно надоедающие (возможно каким то значком в приложении) о появлении новых магазинов в партнерах

4. на главной странице вместо ноля баллов, которые почти у всех весь месяц отображается, указывать предварительную сумму баллов, которая будет начислена.



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