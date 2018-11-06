Поиск магазинов-партнеров в мобильном приложении "Халва"

Принято

В мобильном приложении хотелось бы реализации такой идеи: показывать списком все магазины-партнеры, которые находятся в здании. То есть вбить адрес ТЦ или определить его по GPS -и увидеть список абсолютно всех партнеров. На данный момент функция "магазины на карте" вкладка "список" показывает всего 2-3 партнера в торговом центре, котором находишься (когда на деле там 10-20 партнеров).Также очень интересной интеграцией, наверное, будет приложение 2ГИС. У этого сервиса очень много активных пользователей, для которых было бы удобно видеть в своем запросе на сайте 2ГИС является ли тот или иной магазин на карте партнером Халвы, ну и, конечно, подобная рекламная интеграция привлечет немало новых клиентов.