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Аватар Денис Азаматов (azdens)
06.11.2018 12:45 #
Принято

Поиск магазинов-партнеров в мобильном приложении "Халва"

В мобильном приложении хотелось бы реализации такой идеи: показывать списком все магазины-партнеры, которые находятся в здании. То есть вбить адрес ТЦ или определить его по GPS -и увидеть список абсолютно всех партнеров. На данный момент функция "магазины на карте" вкладка "список" показывает всего 2-3 партнера в торговом центре, котором находишься (когда на деле там 10-20 партнеров).

Также очень интересной интеграцией, наверное, будет приложение 2ГИС. У этого сервиса очень много активных пользователей, для которых было бы удобно видеть в своем запросе на сайте 2ГИС является ли тот или иной магазин на карте партнером Халвы, ну и, конечно, подобная рекламная интеграция привлечет немало новых клиентов. smile:)
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
07.11.2018 в 20:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
20.11.2018 в 17:49 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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