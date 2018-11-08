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Василий
(Roll68)
Принято
Новости, важности в МП
Клиент узнает о новостях как только может или не узнает о них никак, а значит и не пользуется в большей массе тем, что предлагает банк.
4
Предлагаю создать вкладку "Новости (важные изменения и т.п.) в которой коротко указывать:
- о важных изменениях в тарифах, программах лояльности, условиях кредитования и вкладов, получения карт;
- появления новых продуктов, в том числе вкладов, карт, кредитов;
- предложения индивидуальных условиях для клиентов и другую важную информацию.
Комментарии 4
спасибо , внесем в доработки декабря