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Аватар Василий (Roll68)
08.11.2018 15:26 #
Принято

Новости, важности в МП

Клиент узнает о новостях как только может или не узнает о них никак, а значит и не пользуется в большей массе тем, что предлагает банк.
Предлагаю создать вкладку "Новости (важные изменения и т.п.) в которой коротко указывать:
- о важных изменениях в тарифах, программах лояльности, условиях кредитования и вкладов, получения карт;
- появления новых продуктов, в том числе вкладов, карт, кредитов;
- предложения индивидуальных условиях для клиентов и другую важную информацию.
4

Комментарии 4

Роман Мазетов
#
08.11.2018 в 19:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Roll68
#
Время технологических работ также можно в "новостях" отмечать.
Роман Мазетов
#
Василий (Roll68) пишет:
Время технологических работ также можно в "новостях" отмечать.



спасибо , внесем в доработки декабря
Роман Мазетов
#
20.11.2018 в 17:50 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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