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Принято

Новости, важности в МП

Клиент узнает о новостях как только может или не узнает о них никак, а значит и не пользуется в большей массе тем, что предлагает банк.

Предлагаю создать вкладку "Новости (важные изменения и т.п.) в которой коротко указывать:

- о важных изменениях в тарифах, программах лояльности, условиях кредитования и вкладов, получения карт;

- появления новых продуктов, в том числе вкладов, карт, кредитов;

- предложения индивидуальных условиях для клиентов и другую важную информацию.



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