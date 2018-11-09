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Аватар vlas9670222666
09.11.2018 05:55 #
Отклонено

Удаление дебетовых карт

Предлагаю сделать на сайте tinkoff.ru
Удалять заблокированный и закончивший срок действия банковский продукт(дебетовые карты)
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

На текущий момент для выполнения данного действия Вы можете обратиться в Центр обслуживания по любому удобному каналу связи.

В планах предоставить такую возможность клиентам нет, но тем не менее подумаем над автоматическим выполнении действия.

Спасибо!

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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09.11.2018 в 08:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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