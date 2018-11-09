Удаление дебетовых карт

Тинькофф Банк 09.11.2018 08:48 # Здравствуйте. На текущий момент для выполнения данного действия Вы можете обратиться в Центр обслуживания по любому удобному каналу связи. В планах предоставить такую возможность клиентам нет, но тем не менее подумаем над автоматическим выполнении действия. Спасибо! С уважением, Тинькофф Банк. 0
Комментарии 2
На текущий момент для выполнения данного действия Вы можете обратиться в Центр обслуживания по любому удобному каналу связи.
В планах предоставить такую возможность клиентам нет, но тем не менее подумаем над автоматическим выполнении действия.
Спасибо!
С уважением,
Тинькофф Банк.