Принято

Добавить возможность прямого перевода между накопительными счетами

Сейчас чтобы перевести деньги между своими накопительными счетами, нужно их сначала отправить на счет карты, а затем уже на нужный накопительный счет. Это не очень удобно - приходится совершать две операции вместо одной. Хорошо бы переводить сразу, как во многих банках.

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