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Аватар Alexander Loginov (laslogwino)
10.11.2018 21:29 #
Принято

Добавить возможность прямого перевода между накопительными счетами

Сейчас чтобы перевести деньги между своими накопительными счетами, нужно их сначала отправить на счет карты, а затем уже на нужный накопительный счет. Это не очень удобно - приходится совершать две операции вместо одной. Хорошо бы переводить сразу, как во многих банках.
4

Комментарии 4

Gravehard
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Поддерживаю.
Тинькофф Банк
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13.11.2018 в 11:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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05.12.2018 в 13:53 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за идею, ранее от клиентов уже поступали аналогичные пожелания. Сейчас рассматриваем возможность реализации, не исключаем изменений в будущем.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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