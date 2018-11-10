Принято
Добавить возможность прямого перевода между накопительными счетами
Сейчас чтобы перевести деньги между своими накопительными счетами, нужно их сначала отправить на счет карты, а затем уже на нужный накопительный счет. Это не очень удобно - приходится совершать две операции вместо одной. Хорошо бы переводить сразу, как во многих банках.
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Комментарии 4
Благодарим за идею, ранее от клиентов уже поступали аналогичные пожелания. Сейчас рассматриваем возможность реализации, не исключаем изменений в будущем.
С уважением,
Тинькофф Банк.