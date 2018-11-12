Подписаться на идею Skite

Принято

Следующая дата расчета мин.платежа

На форуме постоянно возникают вопросы куда попал очередной платеж, в новый расчетный период или в старый, и постоянно мажут. Все платежи мы видим по кнопке "История". Можно подкрашивать разным цветом фона, старый отчетный период одним цветом, те платежи которые попали в новый период другим фоновым цветом. Тогда ошибок не будет. Ну или какой то итоговой чертой подводить, сегодня закрылся очередной расчетный период, следующие платежи будут в новом периоде. Вопросов сразу станет меньше.

2