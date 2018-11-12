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Аватар Skite
12.11.2018 20:59 #
Принято

Следующая дата расчета мин.платежа

На форуме постоянно возникают вопросы куда попал очередной платеж, в новый расчетный период или в старый, и постоянно мажут. Все платежи мы видим по кнопке "История". Можно подкрашивать разным цветом фона, старый отчетный период одним цветом, те платежи которые попали в новый период другим фоновым цветом. Тогда ошибок не будет. Ну или какой то итоговой чертой подводить, сегодня закрылся очередной расчетный период, следующие платежи будут в новом периоде. Вопросов сразу станет меньше.
2

Комментарии 2

Роман Мазетов
#
15.11.2018 в 16:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
24.01.2019 в 17:59 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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