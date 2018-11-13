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На рассмотрении

Описание условий по партнерам

Карта Халва уже приличное время является не только картой рассрочки, но одной из самых выгодных карт с кешбеком. Многие клиенты пользуются картой именно для второго.

Поэтому мне кажется совсем не правильным в описании партнера "как купить" указывать только описание для получения рассрочки, тем более новые пользователи даже не знают, что эти условия не касаются кешбека.

Поэтому предлагаю в описании вместо "как купить" указывать два пункта - как купить в рассрочку и как получить кешбек и в каком количестве это можно сделать у конкретного партнера, покупая за собственные или кредитные средства. Это описание перестало бы путать людей, и многим не пришлось бы обращаться ни в чат поддержки, ни на форум, т.к. только банк и магазин могут знать где терминалы у партнеры зарегистрированы в программе халвы, а где нет, является ли только сайт партнером или приложение тоже и т.д.

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