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На рассмотрении

Доработка МП 2

В связи с последними событиями вокруг обновления мобильного приложения (далее мп) карты халва и Совкомбанка, предлагаю вам делать открытое бета-тестирование новых версий мп. Всё-таки серьёзный банк, а нестабильная работа работа сервисов омрачает картину взаимодействия клиентов с банком.



Для мотивации бета-тестеров нужно ввести не большое поощрение за найденный баг или недоработку интерфейса, реализовать это в виде простого и удобного отзыва в самом мп, например в любом месте пользователь может нажать на кнопку "Пожаловаться", при нажатии всплывет окно, куда подгрузится вся нужная техническая информация для разработчика, в котором пользователь сможет описать проблему, без прикладывания скриншота. Если баг действительно будет иметь место, то начислить бонус нашедшему тестеру.



Так же в связи с частыми жалобами о неполном начислении кешбека, предлагаю добавить кнопку "Неправильно начислен кешбек", прямо в разделе Подробности операции. После нажатия появится окно где пользователь, при желании, может дополнительно описать проблему.

После отправления жалобы автоматически проверить её на первой линии. Я думаю это поможет снять нагрузку с тех кто сейчас отвечает в чате.

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