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Ждет рассмотрения

Пере выпуск карты без выдачи

Добрый день случилось со мной такая ситуация.давным давно была у меря работа не очень хорошая бухгалтер проводила со счетами что хотела , вообщем это все давно забыли счета закрыты бы юр.счета. сейчас работаю на фирму и получаю белую зарплату и в один момент украли кошеле со всеми картами так вот я заказал пере выпуск карт и мне их не могут выдать и за того что была какая то странная деятельность давно(больше 3х лет).вообщем не пропускает выдачу карт программа втб как быть.на данный момент и ближайшие 3-4 года все было без проблем и получение и пере выпуск карт. а сейчас приходится зп свою перекидывать жене что бы снять наличку очень неудобно

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