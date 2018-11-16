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Доработка МП «Халва»

В новой версии приложения «Халва» появилась возможность оплачивать мобильную связь, жкх, интернет-провайдеров и т.д.. После проведения платежа, он отображается в списке транзакций как перевод на карту, хотелось бы чтобы было указано что это за вид платежа и детали платежа, например если это мобильная связь, то указание оператора в пользу которого был совершен платеж и номера на который ушли деньги. Потому что если платежей много, то потом нереально разобраться что к чему.



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