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Реализовано

Напоминание о долге, когда он отсутсвтует

В приложении версии 4.0.1 на главном экране выводится напоминание о необходимости внести платеж для тех у кого есть задолженность по рассрочке. Напоминание выводится даже если пользуешься своими средствами и задолженности нет и оно остается и после предполагаемой даты платежа. То есть у меня было написано - внести 0 руб до 16 ноября. но и 17 ноября напоминание осталось. Предлагаю выводить напоминание о платеже, только тем кому оно действительно нужно и чтобы оно исчезало после указанной даты.

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