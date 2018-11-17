Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Совкомбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар exterminator (exterminator)
17.11.2018 11:38 #
Реализовано

Напоминание о долге, когда он отсутсвтует

В приложении версии 4.0.1 на главном экране выводится напоминание о необходимости внести платеж для тех у кого есть задолженность по рассрочке. Напоминание выводится даже если пользуешься своими средствами и задолженности нет и оно остается и после предполагаемой даты платежа. То есть у меня было написано - внести 0 руб до 16 ноября. но и 17 ноября напоминание осталось. Предлагаю выводить напоминание о платеже, только тем кому оно действительно нужно и чтобы оно исчезало после указанной даты.
3

Комментарии 3

Роман Мазетов
#
19.11.2018 в 13:40 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
20.11.2018 в 18:16 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Роман Мазетов
#
эта ситуация на исправлении. В сл. релизе все поправится.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.