Принято
Новый вид дебетовой карты
Давно анализирую банковские предложения, выбираю наиболее выгодные для себя с многих точек зрения: кешбек, проценты на остаток, лимиты и т.д.
4
Вижу нишу, которой пока никто не воспользовался:
Специальная карта для девушек: повышенный кешбек в салонах красоты (маникюр, педикюр, прически и т.д. и т.п). Уверен на 100% что карта будет популярна среди представительниц прекрасного пола.
Название вполне может быть: Tinkoff Beauty.
Комментарии 4
Благодарим за интересную идею. Периодически мы проводим совместные акции с блоггерами, в рамках которых можно оформить заявку на кредитную карту с получением повышенного вознаграждения в категории "Красота". Пожелание об отдельной программе лояльности передали коллегам для рассмотрения.
С уважением,
Тинькофф Банк.
Я знаю про акции с кредитными картами. Но на 100% уверен, что наличие продукта в виде дебетовой карты с постоянным кешбеком (например 5%) будет пользоваться гораздо большим спросом.
Могу даже порекомендовать блоггера (Инстаграмм) с 231 тыс. подписчиков (женская тематика здоровья и красоты).
Здравствуйте.
Будем признательны, если на connect@tinkoff.ru со ссылкой на идею поделитесь подробностями о блоггере
С уважением,
Тинькофф Банк.