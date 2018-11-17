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Аватар Денис Иванилов (RU.ViD)
17.11.2018 14:19 #
Принято

Новый вид дебетовой карты

Давно анализирую банковские предложения, выбираю наиболее выгодные для себя с многих точек зрения: кешбек, проценты на остаток, лимиты и т.д.
Вижу нишу, которой пока никто не воспользовался:
Специальная карта для девушек: повышенный кешбек в салонах красоты (маникюр, педикюр, прически и т.д. и т.п). Уверен на 100% что карта будет популярна среди представительниц прекрасного пола.
Название вполне может быть: Tinkoff Beauty.
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
#
19.11.2018 в 11:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Благодарим за интересную идею. Периодически мы проводим совместные акции с блоггерами, в рамках которых можно оформить заявку на кредитную карту с получением повышенного вознаграждения в категории "Красота". Пожелание об отдельной программе лояльности передали коллегам для рассмотрения.

С уважением,
Тинькофф Банк.
RU.ViD
#
Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте.

Благодарим за интересную идею. Периодически мы проводим совместные акции с блоггерами, в рамках которых можно оформить заявку на кредитную карту с получением повышенного вознаграждения в категории "Красота". Пожелание об отдельной программе лояльности передали коллегам для рассмотрения.

С уважением,
Тинькофф Банк.


Я знаю про акции с кредитными картами. Но на 100% уверен, что наличие продукта в виде дебетовой карты с постоянным кешбеком (например 5%) будет пользоваться гораздо большим спросом.
Могу даже порекомендовать блоггера (Инстаграмм) с 231 тыс. подписчиков (женская тематика здоровья и красоты).
Тинькофф Банк
#
Денис (RU.ViD) пишет:
Я знаю про акции с кредитными картами. Но на 100% уверен, что наличие продукта в виде дебетовой карты с постоянным кешбеком (например 5%) будет пользоваться гораздо большим спросом.
Могу даже порекомендовать блоггера (Инстаграмм) с 231 тыс. подписчиков (женская тематика здоровья и красоты).

Здравствуйте.

Будем признательны, если на connect@tinkoff.ru со ссылкой на идею поделитесь подробностями о блоггере smile:)

С уважением,
Тинькофф Банк.
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