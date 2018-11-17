Принято

Новый вид дебетовой карты

Давно анализирую банковские предложения, выбираю наиболее выгодные для себя с многих точек зрения: кешбек, проценты на остаток, лимиты и т.д.

Вижу нишу, которой пока никто не воспользовался:

Специальная карта для девушек: повышенный кешбек в салонах красоты (маникюр, педикюр, прически и т.д. и т.п). Уверен на 100% что карта будет популярна среди представительниц прекрасного пола.

Название вполне может быть: Tinkoff Beauty.

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