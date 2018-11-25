Будьте современнее!

Ждет рассмотрения

Включитесь уже в общие тренды мгновенных переводов (не 1-3 дня, а мгновенных!) и технологий бесконтактной оплаты со смарт устройств!!!Да и было бы неплохо наконец повысить привлекательность интерфейса вашего приложения, как с точки зрения использования (надо проще!), так и графического дизайна.Уже который год ничего не меняется толком, топтание на месте сплошное. Приложение как было страшным, таковым и осталось, google pay не работает, хочешь перевести деньги - жди...Где сервисы? Где клиентоориентированность ваша?