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Аватар stas.ptaha
25.11.2018 01:15 #
Ждет рассмотрения

Будьте современнее!

Включитесь уже в общие тренды мгновенных переводов (не 1-3 дня, а мгновенных!) и технологий бесконтактной оплаты со смарт устройств!!!
Да и было бы неплохо наконец повысить привлекательность интерфейса вашего приложения, как с точки зрения использования (надо проще!), так и графического дизайна.
Уже который год ничего не меняется толком, топтание на месте сплошное. Приложение как было страшным, таковым и осталось, google pay не работает, хочешь перевести деньги - жди... smile:o
Где сервисы? Где клиентоориентированность ваша?
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