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На рассмотрении

Рассрочка\кэшбек "постфактум"

Предлагаю реализовать функционал выбора рассрочки по уже произведенным покупкам за свой счёт.

И наоборот, покупки, сделанные в рассрочку - отменять, при условии достаточности личных средств на счету.

Т.о. появится возможность оформить рассрочку на покупку сделанную неделю назад у партнёра, если в этом вдруг появилось необходимость. Там же можно отображать варианты рассрочки (если доступно). Например, увеличить срок рассрочки за доп. плату.

И наоборот, получить кэшбек вместо рассрочки по уже сделанной покупке у другого партнёра (вернув деньги из собственных средств).



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