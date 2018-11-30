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BasiL
(BasiL)
На рассмотрении
Рассрочка\кэшбек "постфактум"
Предлагаю реализовать функционал выбора рассрочки по уже произведенным покупкам за свой счёт.
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И наоборот, покупки, сделанные в рассрочку - отменять, при условии достаточности личных средств на счету.
Т.о. появится возможность оформить рассрочку на покупку сделанную неделю назад у партнёра, если в этом вдруг появилось необходимость. Там же можно отображать варианты рассрочки (если доступно). Например, увеличить срок рассрочки за доп. плату.
И наоборот, получить кэшбек вместо рассрочки по уже сделанной покупке у другого партнёра (вернув деньги из собственных средств).
Комментарии 1