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Принято

Выполнение условий по вкладу

В настоящее время банком реализованы счетчики входа в МП и условия выполнения количества операций и суммы для получения КБ и ПНО. Однако, у многих обладателей Халвы имеются вклады, связанные с Халвой. Существуют различные периоды и условия начисления повышенных процентов для вкладов и карт. С учетом этого предлагаю ввести в МП Халвы счетчик/учет выполнения условий по ВКЛАДУ, связанному с Халвой. Очень облегчило бы жизнь вкладчиков!

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