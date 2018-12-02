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Василий
(Roll68)
Принято
Выполнение условий по вкладу
В настоящее время банком реализованы счетчики входа в МП и условия выполнения количества операций и суммы для получения КБ и ПНО. Однако, у многих обладателей Халвы имеются вклады, связанные с Халвой. Существуют различные периоды и условия начисления повышенных процентов для вкладов и карт. С учетом этого предлагаю ввести в МП Халвы счетчик/учет выполнения условий по ВКЛАДУ, связанному с Халвой. Очень облегчило бы жизнь вкладчиков!
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