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Аватар Василий (Roll68)
02.12.2018 01:44 #
Принято

Выполнение условий по вкладу

В настоящее время банком реализованы счетчики входа в МП и условия выполнения количества операций и суммы для получения КБ и ПНО. Однако, у многих обладателей Халвы имеются вклады, связанные с Халвой. Существуют различные периоды и условия начисления повышенных процентов для вкладов и карт. С учетом этого предлагаю ввести в МП Халвы счетчик/учет выполнения условий по ВКЛАДУ, связанному с Халвой. Очень облегчило бы жизнь вкладчиков!
2

Комментарии 2

Роман Мазетов
#
04.12.2018 в 15:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
25.01.2019 в 11:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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