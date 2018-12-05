Реализовано

Улучшить фильтрацию магазинов-партнеров Халвы

Добрый день!

Возможно это уже реализовано, просто чего-то не понимаю, но тем не менее.



Было бы не плохо при поиске иметь возможность "поставить галочку" и оставить в выборке только магазины, которые имеют представительство в моём городе (или, для интернет-магазинов, доставку в мой город).

Сейчас же в мою выборку попадает множество магазинов, которые не имеют физических магазинов в Санкт-Петербурге, и интернет-магазины, которые не доставляют в Санкт-Петербург.

Особенно грешат этим разделы "Товары для ремонта" и "Спорт". Но и в других разделах такое попадается.

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