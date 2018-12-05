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Аватар Господин Товарищ (Mads)
05.12.2018 11:12 #
Реализовано

Улучшить фильтрацию магазинов-партнеров Халвы

Добрый день!
Возможно это уже реализовано, просто чего-то не понимаю, но тем не менее.

Было бы не плохо при поиске иметь возможность "поставить галочку" и оставить в выборке только магазины, которые имеют представительство в моём городе (или, для интернет-магазинов, доставку в мой город).
Сейчас же в мою выборку попадает множество магазинов, которые не имеют физических магазинов в Санкт-Петербурге, и интернет-магазины, которые не доставляют в Санкт-Петербург.
Особенно грешат этим разделы "Товары для ремонта" и "Спорт". Но и в других разделах такое попадается.
2

Комментарии 2

Сов_Ком_Банк
#
21.01.2019 в 16:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
25.01.2019 в 11:40 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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