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Принято

Доработка новой версии МБ Халва (объединенной)

1) Исправить в разделе Статистика дату, до которой нужно выполнить условия по кэшбеку - сейчас смещена на +1 день.

2) Исправить в разделе Статистика подсчет количества и суммы покупок - сейчас не учитывается первый день РП.

3) Исправить в разделе Баллы отображение баллов после списания 5 покупок на сумму 10000р - возможно, тоже не учитывается первый день РП.

4) Исправить в разделе О карте отображение процента на остаток после выполнения условий - сейчас показывается пониженный процент даже после выполнения условий

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