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Аватар Partizan63
05.12.2018 11:14 #
Принято

Доработка новой версии МБ Халва (объединенной)

1) Исправить в разделе Статистика дату, до которой нужно выполнить условия по кэшбеку - сейчас смещена на +1 день.
2) Исправить в разделе Статистика подсчет количества и суммы покупок - сейчас не учитывается первый день РП.
3) Исправить в разделе Баллы отображение баллов после списания 5 покупок на сумму 10000р - возможно, тоже не учитывается первый день РП.
4) Исправить в разделе О карте отображение процента на остаток после выполнения условий - сейчас показывается пониженный процент даже после выполнения условий
2

Комментарии 2

Сов_Ком_Банк
#
21.01.2019 в 16:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
25.01.2019 в 11:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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