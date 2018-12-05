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Реализовано

Добавить соц сеть

Для удобного и оперативного получения информации в виде новостей и акций, а также ответов на вопросы клиентов предлагаю сделать чат и канал Халвы в телеграме.

!. У них очень удобно делать публикации на канале, где можно писать посты, просто сообщения, акции, изменения в правилах,. делать опросы. Клиенты могут отслеживать важные изменения, подписавшись на канал. Например, в МП достаточно часто появляются новые акции с рассрочками и другие, следить там совершенно не удобно, они даже идут не по порядку добавления. И было бы хорошо видеть там важные новости и изменения в правилах банка.

2. Можно было бы сделать удобный и оперативный способ связи, как с сотруниками банка, так и с другими клиентами - это сделать чат в телеграмме: это снизило бы нагрузку с форума, на котором не очень оперативно пполучается отвечать и общаться, люди бы быстрее помогали друг другу разобраться в каких-то моментах с картой,. Банк мог бы оперативнее узнавать мнения клиентов по каким-то вопросам, например, по обновлению приложения и т.д., а также намного оперативнее решались бы вопросы "в личных сообщениях", хоть это и прибавит дополнительное нагрузку на сотрудников, отвечающих за соц сети. Конечно есть чат в МП, но там как-то все печально.

В настоящее время телеграм стабильно работает на всех устройствах, в тотм числе у него удобная компьютерная версия.

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