Подписаться на идею
Алексей
(lexincorp)
На рассмотрении
Карта офисов, банкоматов
Собственно, всё просто. В мобильном приложении не хватает карты офисов и банкоматов.
1
С фильтрами, загруженностью и т.п. Возможно даже с возможностью записаться предварительно (например, заказать справки заранее, зайти и лишь получить их).
А еще в некоторых отделениях стоит сделать круглосуточный доступ к банкоматам, благо двойные двери стоят и лишь надо доработать возможность входа клиента, когда закрыт офис.
Комментарии 1