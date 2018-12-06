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На рассмотрении

Карта офисов, банкоматов

Собственно, всё просто. В мобильном приложении не хватает карты офисов и банкоматов.

С фильтрами, загруженностью и т.п. Возможно даже с возможностью записаться предварительно (например, заказать справки заранее, зайти и лишь получить их).



А еще в некоторых отделениях стоит сделать круглосуточный доступ к банкоматам, благо двойные двери стоят и лишь надо доработать возможность входа клиента, когда закрыт офис.

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