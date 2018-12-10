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На рассмотрении

белый список для перехода с сайта banki.ru на сайты банков

Предлагаю ввести белый список для перехода на сайты в том числе с форума banki.ru, который содержит сайты банков, чтобы banki.ru не выглядело сомнительным источником, что негативно сказывается на репуации сайта banki.ru



в данный момент при нажатии на ссылку пишется красным

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Вы покидаете сайт Banki.ru.

Будьте осторожны, переходя по ссылкам из сомнительных источников!

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на я нажимаю на ссылку сайта банка, и что форум banki.ru сомнительный источник? правда?

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