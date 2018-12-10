На рассмотрении
белый список для перехода с сайта banki.ru на сайты банков
Предлагаю ввести белый список для перехода на сайты в том числе с форума banki.ru, который содержит сайты банков, чтобы banki.ru не выглядело сомнительным источником, что негативно сказывается на репуации сайта banki.ru
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в данный момент при нажатии на ссылку пишется красным
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Вы покидаете сайт Banki.ru.
Будьте осторожны, переходя по ссылкам из сомнительных источников!
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на я нажимаю на ссылку сайта банка, и что форум banki.ru сомнительный источник? правда?
Комментарии 1