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Аватар Василий (Roll68)
13.12.2018 11:24 #
Принято

Оптимизация акции "Приведи друга" с использованием МП для этого

Клиенты активно участвуют в акции "Приведи друга".
Что смущает в этой акции, так это пункт 2.6. При получении клиентом вознаграждения свыше 4000 рублей Банком будут поданы сведения в ФНС о невозможности удержания НДФЛ с суммы врученного вознаграждения.
Зачем банк решил считать выплачиваемые бонусы подарком для меня остается загадкой.
Предлагаю банку всё-таки считать акцию "Приведи друга" одной из форм участия клиентов в программах банка, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и предусматривающих начисление бонусов. Вознаграждение выплачивать не переводом соответствующих сумм на счет карты, а предоставлением промокода в МП с дальнейшей компенсацией за произведенные покупки у партнеров.
Соответственно, в Правилах акции убрать упомянутый п.2.6.
Предложенная оптимизация создаст условия, полностью соответствующих пункту 68 статьи 217 Налогового кодекса РФ о доходах, не подлежащих налогообложению, приведет к уменьшению издержек банка и освободит клиентов от общения с налоргоми.
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Комментарии 2

Сов_Ком_Банк
#
21.01.2019 в 16:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
25.01.2019 в 11:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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