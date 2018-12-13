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Принято

Оптимизация акции "Приведи друга" с использованием МП для этого

Клиенты активно участвуют в акции "Приведи друга".

Что смущает в этой акции, так это пункт 2.6. При получении клиентом вознаграждения свыше 4000 рублей Банком будут поданы сведения в ФНС о невозможности удержания НДФЛ с суммы врученного вознаграждения.

Зачем банк решил считать выплачиваемые бонусы подарком для меня остается загадкой.

Предлагаю банку всё-таки считать акцию "Приведи друга" одной из форм участия клиентов в программах банка, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и предусматривающих начисление бонусов. Вознаграждение выплачивать не переводом соответствующих сумм на счет карты, а предоставлением промокода в МП с дальнейшей компенсацией за произведенные покупки у партнеров.

Соответственно, в Правилах акции убрать упомянутый п.2.6.

Предложенная оптимизация создаст условия, полностью соответствующих пункту 68 статьи 217 Налогового кодекса РФ о доходах, не подлежащих налогообложению, приведет к уменьшению издержек банка и освободит клиентов от общения с налоргоми.



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