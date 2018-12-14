На рассмотрении

Очень много предложений есть по оптимизации мобильного приложения, но при этом версия личного кабинета для ПК оставляет желать лучшего.1. Предлагаю вход в личный кабинет сделать на выбор: или по постоянному паролю, или по смс-коду. Не всегда телефон под рукой, когда нужно зайти в бразуер. А если телефон под рукой - я вообще лучше на нем зайду в приложение. Суть ПК-версии, я так понимаю как раз должна быть в автономности от телефона.2. Сделать личный кабинет на ПК более похожим на мобильную версию, т.е. с тем же функционалом: проверки количества совершенных операций, текущего ПНО, возможности проваливаться внутрь операций (например, посмотреть MCC код).3. Самое очевидное - объединить функционал чат-банка с личным кабинетом Халвы. Сейчас, чтобы посмотреть накопленный кэшбек (1) и, например, сделать подробную выписку по операциям или оформить платежное поручение (2) приходится пользоваться разными личными кабинетами.4. Рассказать всем что такое поле "промокоды", где их берут и как используют - или вообще убрать этот параметр)Спасибо за внимание