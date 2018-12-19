Совершенствование процедуры оформления карты Халва

На рассмотрении

Доброго времени суток! Карту заказала совсем недавно, но уже в процессе оформления столкнулась с кучей мелких, но неприятных моментов, которые было бы неплохо устранить)1. В процессе заполнения заявки нужно заполнить поле "номер телефона знакомого" - и при этом из выпадающего списка нельзя выбрать супруга (в списке только брат/сестра/папа/мама).2. В конце заполнения заявки нет возможности выбрать "получение карты в отделении Совкомбанка", только курьером - и только на указанный адрес (который обязательно нужно ввести).3. После оформления заявки позвонила девушка из call-центра и просила ответить на несколько вопросов по анкете. Тут сразу два момента: а) зачем спрашивать то, что и так есть в анкете? если просто убедиться, что это именно мой номер телефона - так ведь мне уже приходил код в смс, который я ввела в процессе заполнения анкеты. б) разговаривать было не очень удобно, но при этом девушка все равно спросила можно ли задать хоть один вопрос - а потом решила задать еще пять. Через день ПОСЛЕ получения карты позвонила еще одна девушка и спросила, когда я смогу забрать свою карту из отделения...4. Наверное, для банка это не очень выгодно - но все равно может быть сделать возможность заказывать карту как дебетовую - без заполнения мест работы, дохода и прочего. И просто получить карту с лимитом 0,1р. У меня многие знакомые хотели бы такую карту с хорошим КБ и ПНО, но их смущает статус "кредитная" и поля о месте работы и доходе в анкете.СпасССибо!