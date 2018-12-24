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На рассмотрении

Уровень поддержки клиентов

Предлагаю банку (уверена, что от числа многих форумчан) увеличить количество компетентных представителей банка на форуме в ветке Халва.

Предусмотреть их не для галочки, а для реальной помощи и консультаций клиентов.

Халву рекламируют везде и всюду, карта очень популярна, но многие недовольны качеством клиентской поддержки.

В настоящее время ПБ не справляется с потоком проблем (!) и вопросов.

Так как чат в МП работает очень плохо или не работает совсем, и в нем, как и на ГЛ, тоже плохо с компетентными ответами, спасением здесь на форуме для клиентов банка был ПБ Роман Мазетов, но более его здесь не видим.



Надеюсь на понимание банка.

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