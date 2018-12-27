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Аватар Антон Дураковский
27.12.2018 11:23 #
Принято

Дебетовая и кредитная карты ALL Airlines должны быть мультивалютными!

Тинькофф, сделайте возможность дебетовой (!) и кредитной (!) картам ALL Airlines стать мультивалютными ! Они же для путешествий, а пользоваться ими в путешествиях за границей не удобно! При поездке становится выгоднее использование обычной дебетовой карты, привязанной к валютному счету страны в которой путешествуешь.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
10.01.2019 в 12:05 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
lordkaho
#
Дебетовой еще ладно. А вот кредитной. Вы сами представляете себе этот ад?

Вариант 1: Банк вам выдает 3 кредитных лимита и вы сами там рулите. Сомневаюсь, что банк вам вот так с ходу выдаст еще два КЛ. Так что поделите действующий на 3.
Вариант 2: У вас какой-то плавающий кредит, где все списывается в разных валютах. Как? По каким условиям?

В общем, я предлагаю вам придумать самому как это будет работать, а я вам потом расскажу почему это не получится, да это про кредитку.
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