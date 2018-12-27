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Принято

Дебетовая и кредитная карты ALL Airlines должны быть мультивалютными!

Тинькофф, сделайте возможность дебетовой (!) и кредитной (!) картам ALL Airlines стать мультивалютными ! Они же для путешествий, а пользоваться ими в путешествиях за границей не удобно! При поездке становится выгоднее использование обычной дебетовой карты, привязанной к валютному счету страны в которой путешествуешь.

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