Принято
Дебетовая и кредитная карты ALL Airlines должны быть мультивалютными!
Тинькофф, сделайте возможность дебетовой (!) и кредитной (!) картам ALL Airlines стать мультивалютными ! Они же для путешествий, а пользоваться ими в путешествиях за границей не удобно! При поездке становится выгоднее использование обычной дебетовой карты, привязанной к валютному счету страны в которой путешествуешь.
2
Комментарии 2
Вариант 1: Банк вам выдает 3 кредитных лимита и вы сами там рулите. Сомневаюсь, что банк вам вот так с ходу выдаст еще два КЛ. Так что поделите действующий на 3.
Вариант 2: У вас какой-то плавающий кредит, где все списывается в разных валютах. Как? По каким условиям?
В общем, я предлагаю вам придумать самому как это будет работать, а я вам потом расскажу почему это не получится, да это про кредитку.