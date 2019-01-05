06.01.2019 в 11:48 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Здравствуйте.

Благодарим за предложение. По поводу ситуации коллеги уже провели проверку и дополнительно с Вами связались.

С уважением,
Тинькофф Банк.