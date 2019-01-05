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Добрый день!Мы живем в мире огромнейшего числа карт, тарифов и т.д. В голове просто не реально все запомнить и уследить.Я в Тинькофф Банке столкнулась с вопросом, который сотрудники не желают решать. Возможно это не единичный случай ,потому как возможно, при единичном случае мое обращение бы решили обязательно в пользу клиента, показав свою лояльность.Проблема:При подключении нового клиента( в данном случае юр.лицо) предлагается 3 месяца бесплатного обслуживания и можно выбрать любой тарифный план, естественно рекомендуется выбрать максимальный тарифный план , ощутить все его преимущества. Клиент конечно соглашается. И что происходит? Клиент пользуется продолжительное время тарифом, уже забывает что и когда списывается, только в голове предварительно помнит когда его подключили (начало/середина/конец месяца) и тут хоп 1 числа и списывается по максимальному тарифу! 4990 рублейНу как? Довольны?! Нет вопросов когда вы и хотели на нем остаться, вопрос только в том что 3 месяца в подарок это не точно, а рекламный лозунг! Нет ну если подключиться 1 числа то да, ровно 3 месяца, но если например числа 20-го, то это 2 месяца и 10 днейИ тут мое ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Чтобы все таки остаться с клиентом на позитивной ноте и продолжить обслуживание, 1) Проговорить клиенту до какого числа у него будет реальное бесплатное обслуживание и 2) Сказать дату списания абонентской платы и самое главное сумму!2 момент) СписаниеСписание за тариф происходит без уведомления, и напоминания для клиента и самое главное, если вы думали о смене тарифа на более дешевый, то наверняка будете крайне недовольны собой и всем миром что забыли про эти списания по тарифу, ведь у современного человека огромнейшее кол-во вся ческих карт с которых чтолибо и когда либо списывается, у одних в день подключения, у других в 1-х числах у других в 5-х и т.д.И при обращении о возврате средств за тариф и переключении тарифного плана в первых же числах в колл-центр вас "ПОШЛЮТ" так как сть же тариф, читайте. Предложат только перевести вас на более дешевый ваши оплаченные за максимальный тариф или предложат в конце месяца самостоятельно поменять о чем вы естественно забудете ти опять спишут по максимому!И так предложение : Делать напоминание о предстоящем списании за тариф или несколько дней прянить , спустя которые вы обративщимся клиентам , можете беспрепятственно вернуть за максимальный тариф на более простой и с возвратом конечно же средств за максимальный тариф по которому было списание, хоть в течение какого времени хоть как, но главное не тыкать в свой тариф и не вставать к клиенту спиной.Вот в настоящий момент у меня сейчас такая и случилась ситуация ,мне нужно было в конце декабря вспомнить о том что нужно было сменить тариф, так как до этого также списалось и мне отказали в возврате: предложили либо перейти сразу на более простой тариф не возвращая средств за максимальный, либо самостоятельно поменять тариф в любой момент, о чем я естесственнно в пердновогодней суете благополучно забыла. 1 января у меня списали 4990, хотя я хотела перейти на простой за 490 рублей, о чем мы уже общались сотрудниками, и сегодня 5 января я опять обратилась с просьбой все таки поменять тариф на простой и сделать возврат за списаные и фактически еще не оказанные услуги, и опять мне отказали в мое просьби и по замкнутому кругу предложили тоже самое : предложили либо перейти сразу на более простой тариф не возвращая средств за максимальный, либо самостоятельно поменять тариф в любой момент, о чем я естесственнно опять забудуно уже предложили интересную штуку : автоматически перейти на след месяц, но я уже возмущена до предела, вплоть до закрытия всех счетов в банке лишь из-за того, что не могут сделать возврат средств за максимальный тариф и списать за простой!